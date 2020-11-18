Российский лидер призвал коллегу избавиться от неподходящей терминологии

Глава РФ Владимир Путин поправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, заявившего о "системе управления пациентами". Российский лидер напомнил в ходе совещания правительства, что находящихся в медучреждениях граждан необходимо, прежде всего, лечить.

Президент отметил, что подобная терминология применительна лишь к коечному фонду и системам обеспечения медпрепаратами, а также оперативному проведению тестирования на коронавирусную инфекцию.

Российский лидер отметил, что понимает смысл содержания заявления главы Минздрава, так тот применил профессиональный оборот. Тем не менее, члены правительства не должны употреблять фразы, которые могли бы допустить некорректную расстановку акцентов.

Также глава РФ призвал в ходе совещания по коронавирусу полагаться на опыт ведущих организаций России в области науки и медицины, приведя в пример "Росатом". Президент отметил, что речь идет о вопросах организации звонков в медучреждениях в регионах, а также работе бригад скорой помощи.

Российский лидер отметил, что компетентные ведомства должны грамотно распределить в регионах нагрузку на проведение лабораторных исследований и КТ, а также добиться комфорта для пациентов при приеме в медучреждениях, сообщает РИА "Новости".

Подробная информация о проведенном 18 ноября в правительстве совещании по коронавирусу – в материале "Утро.ру".