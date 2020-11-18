В Минздраве предупредили об опасности популярных препаратов

То, что при лечении коронавируса пациентам необходимо применять антибиотики, оказалось заблуждением. На самом деле эти препараты нужны далеко не всем зараженным, причем это решение может принимать только врач. Об опасности популярных лекарств россиян предупредили в Минздраве.

Главный терапевт ведомства Оксана Драпкина объяснила, что антибиотики борются бактериальным воспалением или другими осложнениями, которые могут быть вызваны инфекцией. Сам же коронавирус препарат не лечит, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.

По словам специалиста, при легком течении COVID-19 антибиотики могут быть опасны, так как имеют множество противопоказаний. Таким образом, лекарство может назначать только врач, заключила Драбкина. Рекомендации терапевта опубликованы на сайте Минздрава.

Сегодня Владимир Путин провел очередное совещание по коронавирусу. Президент отметил, что ситуация в стране на данный момент непростая. Россиянам напомнили о масках и перчатках, а также озвучили сроки, когда вакцина будет доступна для всех желающих.