Число заболевших превысило 2 миллиона: свежая статистика по коронавирусу в России на 19 ноября

Число заболевших превысило 2 миллиона: свежая статистика по коронавирусу в России на 19 ноября
Фото: EPA
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Вирус из Китая унес жизни 463 россиян

COVID-19 продолжает распространятся в России. О последних изменениях в  статистике сообщает Оперативный штаб. Так, за минувшие сутки в России было выявлено 23 610 новых случаев заражения.  За все время пандемии заразилось 2 015 608 жителей страны.

Большего всего зараженных по-прежнему в Москве. За сутки положительный тест на коронавирус сдали 6438 граждан. На втором месте печального рейтинга остается Санкт-Петербург – 2312 новых случаев. Замыкает тройку лидеров Московская область, где за минувшие сутки заразились 880 человек, передает Оперштаб.

За сутки инфекция унесла жизнь 463 россиян.  За весь период пандемии в нашей стране скончались 34 850 человек. 

Но есть и хорошие новости: 25 573 инфицированных граждан смогли победить болезнь за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших составило 1 526 656 человек. 

Ранее в Минздраве предупредили, что антибиотики могут только навредить при лечении коронавирусной инфекции. Популярные препараты стоит применять для борьбы с осложнениями, которые могут быть вызваны COVID-19.

Также вчера Владимир Путин провел совещание по коронавирусу. Президент РФ признал, что ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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