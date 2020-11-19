Вирус из Китая унес жизни 463 россиян

COVID-19 продолжает распространятся в России. О последних изменениях в статистике сообщает Оперативный штаб. Так, за минувшие сутки в России было выявлено 23 610 новых случаев заражения. За все время пандемии заразилось 2 015 608 жителей страны.

Большего всего зараженных по-прежнему в Москве. За сутки положительный тест на коронавирус сдали 6438 граждан. На втором месте печального рейтинга остается Санкт-Петербург – 2312 новых случаев. Замыкает тройку лидеров Московская область, где за минувшие сутки заразились 880 человек, передает Оперштаб.

За сутки инфекция унесла жизнь 463 россиян. За весь период пандемии в нашей стране скончались 34 850 человек.

Но есть и хорошие новости: 25 573 инфицированных граждан смогли победить болезнь за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших составило 1 526 656 человек.

Ранее в Минздраве предупредили, что антибиотики могут только навредить при лечении коронавирусной инфекции. Популярные препараты стоит применять для борьбы с осложнениями, которые могут быть вызваны COVID-19.

Также вчера Владимир Путин провел совещание по коронавирусу. Президент РФ признал, что ситуация с коронавирусом в России складывается непросто.