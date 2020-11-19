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Вторая волна коронавируса уже который день ставит рекорды по
заболеваемости. Северная столица стабильно держится на втором месте печального
рейтинга по приросту новых зараженных. В этой ситуации властям города не
остается ничего, кроме введения дополнительных ограничений.
Так, градоначальник Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с грядущего понедельника фуд-корты и любые точки общепита в ТЦ будут закрыты. На таких пространствах традиционно собирается много народу, что повышает риск распространения инфекции.
Ограничения также коснутся катков – покататься на коньках большой оравой в городе на Неве больше удастся. Кроме того, на спортивные состязания перестанут пускать зрителей, отмечает "Пятый канал".
Ранее стало известно, что школы в Петербурге могут перевести на цикличное обучение из-за COVID-19.
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