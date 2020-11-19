Кто реже заболевает COVID-19: врачи дали ответ

Восприимчивость такой категории населения к вирусу отличается от распространенной реакции на заболевание

Пациенты, страдающие аллергией, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, в отличие от большинства людей. Такое заявление сделала аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

По словам специалиста, аллергики меньше рискуют столкнуться с COVID-19 из-за особенностей рецептурного аппарата, передает МИР 24. По этой причине их восприимчивость к вирусу ниже, чем у остальных пациентов, отмечает РИА "Новости".

Ранее аллерголог Минздрава Наталья Морозова рассказала о различиях симптоматики коронавируса и сезонной аллергии.

Егор МАЛКОВ

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