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Пациенты, страдающие аллергией, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, в отличие от большинства людей. Такое заявление сделала аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.
По словам специалиста, аллергики меньше рискуют столкнуться с COVID-19 из-за особенностей рецептурного аппарата, передает МИР 24. По этой причине их восприимчивость к вирусу ниже, чем у остальных пациентов, отмечает РИА "Новости".
Ранее аллерголог Минздрава Наталья Морозова рассказала о различиях симптоматики коронавируса и сезонной аллергии.
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