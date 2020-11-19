С наступлением холодов инфекция никуда не исчезнет

Эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему останется напряженной. Заявление о коронавирусе в нашей стране сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, взрывного роста заболеваемости ни в одном из регионов сейчас, к счастью, нет. Тем не менее, надеяться на то, что с наступлением холодов инфекция отступит, нет никаких оснований.

"Постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно",

– сообщила Попова. В эфире канала "Россия 1" она также добавила, что температура на COVID-19 особым образом не влияет, а некоторые вирусы могут выживать и при – 70℃.

Напомним, что сегодня число заболевших россиян перевалило за 2 миллиона. Жертвами инфекции за последние сутки стали 463 пациента.