Вакцина от коронавируса вызывает 5 побочных эффектов - добровольцы

Привитые одним из отечественных препаратов против COVID-19 назвали его достоинства и недостатки

Уже через неделю в Москве могут начать делать всем прививки, используя "Спутник V". Те, кто уже прошел вакцинацию, рассказали о побочных эффектах.

Большинство из добровольцев назвали пять таких. Во-первых. после введения препарата температура может подняться от 38,5 до 40 градусов. Начиналась и тахикардия (усиленное сердцебиение).

Также появлялись боли в груди. Еще многие привитые испытывали слабость. Кроме того, они худели – к примеру, один мужчина потерял 3 кг, некоторые говорили, что у них все тело ломит, сообщает РБК со ссылкой на тестировавших вакцину на себе.

Однако все добровольцы сообщили о явной пользе "Спутника V". По их словам, препарат на самом деле способствует выработке в организме антител и тем самым укрепляет иммунитет, передает URA.RU.

Ранее в центре Гамалеи, где была создана эта вакцина, назвали время, когда в России станут массово делать прививки от коронавируса. Эту процедуру могут начать в ближайшие несколько недель.

Полина ДОРОЖКИНА

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