Вирус унес жизни еще 461 россияна

Вторая волна коронавирусной инфекции продолжает буйствовать на территории нашей страны. О последних изменениях в печальной статистике отчитались эксперты оперативного штаба по борьбе с COVID-19.



Так, за минувшие сутки медики выявили еще 24 318 носителей коронавируса. За весь период эпидемиологического коллапса в России заразились 2 039 926 человек.

В рейтинге по приросту новых инфицированных по-прежнему лидирует Москва. В столице за сутки положительный результат дали тесты 6 902 россиян. Следом идет город на Неве. Сегодня стало известно о 2 394 новых зараженных петербуржцах. На третьем месте остается Московская область. Здесь вирус подхватили 887 человек.

За день инфекция убила 461 россиянина. За все время пандемии скончались 35 311 наших сограждан. При этом всего за сутки медиками удалось поставить на ноги еще 24 758 коронавирусных пациентов. Всего от опасной инфекции излечились 1 551 414 жителей России.

Несмотря на печальные цифры, власти уверены в скорой победе над коронавирусом. Такого мнения придерживается мэр города-рекордсмена по коронавирусу. Сергей Собянин в своем блоге отметил, что вскоре России удастся сокрушить эту болезнь.

К слову, накануне добровольцы рассказали о своем опыте вакцинации. По их словам, препарат от коронавируса вызывает 5 побочных эффектов.