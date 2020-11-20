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Эксперты Роспотребнадзора оценили эпидемиологическую обстановку
на фоне пандемии коронавируса и решили внести коррективы в образовательный
процесс школьников.
Так, ученики 11-х классов смогут написать итоговое сочинение не ранее 5 апреля будущего года.
Изменения могут коснуться и девятиклассников. При необходимости итоговое собеседование школьников по русскому языку проведут в дистанционном формате. Дату мероприятия решили не менять, оно состоится 10 февраля 2021 года, сообщается на сайте ведомства.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что школьникам в Москве продлили дистанционное обучение.
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