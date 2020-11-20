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Власти России планируют начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса, которые не входят в профессиональные группы риска, до конца ноября.
Не исключено, что уже на следующей неделе будет дан старт COVID-вакцинации, передает "Интерфакс".
"Массовая вакцинация – речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя – начнется в течение двух недель", – рассказал источник.
В качестве препарата будет использован "Спутник V", 300 тысяч доз которого планируют получить в России в ноябре. Часть вакцины будет использовано для массовой вакцинации. Основным регионом применения будет Москва.
К слову, ранее добровольцы поделились своим опытом вакцинации. По их словам, препарат от вируса имеет 5 побочных эффектов.
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