В первую очередь будут прививать граждан, не входящих в группы риска

Власти России планируют начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса, которые не входят в профессиональные группы риска, до конца ноября.

Не исключено, что уже на следующей неделе будет дан старт COVID-вакцинации, передает "Интерфакс".

"Массовая вакцинация – речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя – начнется в течение двух недель", – рассказал источник.

В качестве препарата будет использован "Спутник V", 300 тысяч доз которого планируют получить в России в ноябре. Часть вакцины будет использовано для массовой вакцинации. Основным регионом применения будет Москва.

К слову, ранее добровольцы поделились своим опытом вакцинации. По их словам, препарат от вируса имеет 5 побочных эффектов.

