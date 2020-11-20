Уже на следующей неделе: раскрыты подробности массовой вакцинации в России

В первую очередь будут прививать граждан, не входящих в группы риска

Власти России планируют начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса, которые не входят в профессиональные группы риска, до конца ноября. 

Не исключено, что уже на следующей неделе будет дан старт COVID-вакцинации, передает "Интерфакс". 

"Массовая вакцинация – речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя – начнется в течение двух недель", – рассказал источник. 

В качестве препарата будет использован "Спутник V", 300 тысяч доз которого планируют получить в России в ноябре. Часть вакцины будет использовано для массовой вакцинации. Основным регионом применения будет Москва. 

К слову, ранее добровольцы поделились своим опытом вакцинации. По их словам, препарат от вируса имеет 5 побочных эффектов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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