Вирус унес жизни 467 россиян

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в РФ. По данным оперштаба, за прошедший день в стране выявили 24 822 новых случая заражения. С начала пандемии инфекцию подхватили 2 064 748 граждан.

Лидерство по количеству заболевших удерживает Москва, где за сутки положительный результат после тестирования был выявлен у 7168 жителей. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где выявили 2476 случаев. Тройку печального лидерства замыкает Московская область – за прошедшие 24 часа положительный результат был выявлен у 916 местных жителей.

За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 467 жителей России. Всего за весь период пандемии умерли 35 778 граждан.

Выздоровели 26 021 человек. Общее число россиян, избавившихся от инфекции за все время ее распространения, составило 1 577 435.

Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях применения антибиотиков во время лечения коронавирусной инфекции. Так, главный терапевт ведомства Оксана Драпкина сообщила, что лекарственные препараты созданы для борьбы с воспалениями и прочими осложнениями, вызванными COVID-19. От самого вируса препараты не помогут.

Прошедшие вакцинацию от COVID уже рассказали о побочных эффектах. Большинство добровольцев описали пять основных признаков, среди которых – повышенная температур и усиление сердцебиения.