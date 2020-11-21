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Евгения Медведева подхватила коронавирус. Спортсменке пришлось более четырех раз сдавать тест, чтобы убедиться в наличии заболевания.
Сперва фигуристка, обнаружив у себя симптомы, решила протестироваться. Результаты оказались положительными. Однако уже последующие два теста, проведенные для контроля, показали, что инфекции у Медведевой нет.
Уже спустя два дня спортсменка в результатах засомневалась – симптомы COVID-19 никуда не уходили. Дополнительное обследование показало, что девушка все же подхватила коронавирус, пишет Mash. Сейчас она находится дома на карантине.
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