Фигуристку Медведеву заперли дома из-за болезни

Врачей поставила в тупик ситуация со здоровьем девушки

Евгения Медведева подхватила коронавирус. Спортсменке пришлось более четырех раз сдавать тест, чтобы убедиться в наличии заболевания. 

Сперва фигуристка, обнаружив у себя симптомы, решила протестироваться. Результаты оказались положительными. Однако уже последующие два теста, проведенные для контроля, показали, что инфекции у Медведевой нет. 

Уже спустя два дня спортсменка в результатах засомневалась – симптомы COVID-19 никуда не уходили. Дополнительное обследование показало, что девушка все же подхватила коронавирус, пишет Mash. Сейчас она находится дома на карантине. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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