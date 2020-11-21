Врачей поставила в тупик ситуация со здоровьем девушки

Евгения Медведева подхватила коронавирус. Спортсменке пришлось более четырех раз сдавать тест, чтобы убедиться в наличии заболевания.

Сперва фигуристка, обнаружив у себя симптомы, решила протестироваться. Результаты оказались положительными. Однако уже последующие два теста, проведенные для контроля, показали, что инфекции у Медведевой нет.

Уже спустя два дня спортсменка в результатах засомневалась – симптомы COVID-19 никуда не уходили. Дополнительное обследование показало, что девушка все же подхватила коронавирус, пишет Mash. Сейчас она находится дома на карантине.