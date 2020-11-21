СМИ: сын Трампа заразился коронавирусом

Инфекция распространилась среди членов администрации Белого дома

Дональд Трамп-младший, старший сын действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подхватил коронавирусную инфекцию в ноябре. Как отмечает источник, в настоящее время он находится на самоизоляции.

Стоит отметить, что инфекцией заразились и некоторые представители администрации Белого дома. Так, адвокат Трампа-старшего Руди Джулиани сообщил, что его сын Эндрю получил положительный результат теста на коронавирус. Заразилась инфекцией и Ханна Макиннис, занимающая должность помощника вице-президента Майка Пенса.

По информации Bloomberg, коронавирус подхватили и директор Пенса по коммуникациям, а также его начальник штаба. Сам вице-президент не заражен.

Стоит отметить, что осенью коронавирусом переболел и сам американский лидер. В октябре сообщалось о том, что глава государства прошел лечение в военном госпитале.

Егор МАЛКОВ

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