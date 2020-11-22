Инфекция унесла жизни еще 401 жителя России

Российские медики продолжают вести ожесточенную борьбу со смертельной коронавирусной инфекцией. По последним данным оперативного штаба по противодействию инфекции, в России за все время буйства COVID-19 зарегистрировано 2 089 329 случаев заражения.



За последние сутки число заболевших пополнилось на 24 581 человека. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 российских регионах.

Москва все также возглавляет печальный рейтинг по числу новых зараженных. В столице за день инфекцию подхватили 6 575 человек. На втором месте – город на Неве. За прошедшие сутки медики выявили 2 668 носителей коронавируса среди петербуржцев. Третье место – за Подмосковьем. Здесь заразились еще 949 жителей региона.

Прошедший день унес жизни 401 больного коронавирусом. Всего инфекция убила 36 179 наших сограждан. При этом медикам удалось полностью вылечить еще 18 008 россиян. Всего от опасного вируса за все время пандемии спасли 1 595 443 жителей России.

Ситуация с коронавирусом оказывает огромное влияние на экономику в целом и коммерческое поведение людей, в частности. Так, в попытке спасти свои денежные накопления от последствий кризиса, россиянине ринулись скупать недвижимость.