Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Во Всемирной организации здравоохранения считают,
что третья волна коронавируса не исключена в начале 2021 года. Об этом заявил
спецпосланник Дэвид Набарро.
Представитель ВОЗ заявил, что европейские страны не подготовились должным образом ко второй волне, не создав нужную инфраструктуру после первой вспышки коронавируса еще летом. Если теперь европейцы не отреагируют, то третьей волны не избежать.
В пример Европе Набарро привел азиатские государства, которые реагировали "быстро и решительно". Особенно это было важно в самом начале пандемии, когда распространение ковида было не столь стремительным. Об этом пишет Deutsche Welle.
В России ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной, заявили на днях в Роспотребнадзоре. Однако третью волну специалисты пока не прогнозировали с уверенностью.
Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны
Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами