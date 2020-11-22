Грядет третья волна коронавируса: беды Европы не уйдут в 2021-м

Об опасности новой вспышки COVID-19 предупредил представитель ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что третья волна коронавируса не исключена в начале 2021 года. Об этом заявил спецпосланник Дэвид Набарро.

Представитель ВОЗ заявил, что европейские страны не подготовились должным образом ко второй волне, не создав нужную инфраструктуру после первой вспышки коронавируса еще летом. Если теперь европейцы не отреагируют, то третьей волны не избежать.

В пример Европе Набарро привел азиатские государства, которые реагировали "быстро и решительно". Особенно это было важно в самом начале пандемии, когда распространение ковида было не столь стремительным. Об этом пишет Deutsche Welle.

В России ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной, заявили на днях в Роспотребнадзоре. Однако третью волну специалисты пока не прогнозировали с уверенностью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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