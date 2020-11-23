Больше 25 тысяч больных: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 ноября

Больше 25 тысяч больных: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 ноября
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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От COVID-19 умерли еще 361 житель нашей страны

За последние сутки в России заразились 25 173 жителя. В целом за время пандемии инфекцию подхватили 2 144 502 человека, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Лидирует по числу заболевших по-прежнему Москва, где COVID-19 диагностировали у 6 866 горожан. В Санкт-Петербурге таких 2 926 жителей, в Московской области зараженных стало больше на 971 человека.

Скончались за сутки 361 инфицированный. С начала распространения в нашей стране инфекция из Китая унесла жизни  36 540 человек.

По данным Оперштаба, выздоровели за сутки 16 002 жителя нашей страны. Всего излечились от COVID-19 1 611 445 пациентов.

В начале 2021 года в Европе не исключена третья волна коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Это произойдет, если в Старом Свете и теперь, как летом, не подготовятся – не создадут нужную инфраструктуру, –  этого не избежать, пояснил представитель ВОЗ Дэвид Набарро.

Ранее были раскрыты подробности массовой вакцинации в России. В первую очередь на этой неделе будут прививать граждан, не входящих в группы риска.  

Полина ДОРОЖКИНА

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