В России задумались об ужесточении ограничений из-за коронавируса

Введение дополнительных мер зависит от ситуации с распространением инфекции

Ужесточение ограничений в России из-за пандемии коронавируса возможно. Так считают в правительстве.

Введут дополнительные запреты или нет, зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с распространением инфекции. Также будет учитываться степень эффективности борьбы с COVID-19.

Но пропускной режим в Москве пока устанавливать не будут. Этот вопрос еще обсуждается, рассказали источники в правительстве "Интерфаксу".

До этого сообщалось, что власти якобы думают ввести пропуска на въезд в столицу, чтобы закрыть ее от приезжих. И в конце недели такое решение будет принято.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что не планируют снова устанавливать пропускной режим.  

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России по-прежнему сложная. За последние сутки заразились больше 25 тысяч жителей, 361 инфицированный умер.

Полина ДОРОЖКИНА

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