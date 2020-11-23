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Пандемия COVID-19 могла начаться не от одного первичного зараженного, а от нескольких. Причем, возможно, они болели в разное время.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, люди могли подхватить коронавирус от разных животных и в разных странах. Все эти случаи предвосхищали тот инцендент, который произошел на рынке в Ухани, передает РИА "Новости".
Райан отметил, что инфекция не была создана искусственно, а носителями, вероятно, и вправду были летучие мыши. Однако к человеку коронавирус мог попасть и через другие живые существа.
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