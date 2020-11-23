Эксперты предполагают, что "нулевой пациент" был не один

Пандемия COVID-19 могла начаться не от одного первичного зараженного, а от нескольких. Причем, возможно, они болели в разное время.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, люди могли подхватить коронавирус от разных животных и в разных странах. Все эти случаи предвосхищали тот инцендент, который произошел на рынке в Ухани, передает РИА "Новости".

Райан отметил, что инфекция не была создана искусственно, а носителями, вероятно, и вправду были летучие мыши. Однако к человеку коронавирус мог попасть и через другие живые существа.