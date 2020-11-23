Москвич поплатился за фейк о коронавирусе

Москвич поплатился за фейк о коронавирусе
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Бредни в интернете обошлись россиянину в кругленькую сумму

Сегодня стало известно о решении судей по громкому делу о распространении лживой информации о COVID-19. 54-летнего жителя Москвы осудили за публикацию фейков. Теперь фантазер должен государству 400 тысяч рублей.

В соцсетях и на популярном видеохостинге предприимчивый россиянин подогревал интерес к своим каналам за счет видеороликов странного содержания. Так, он разместил материал "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". Там автор заявлял, что располагает секретными данными, согласно которым COVID-19 – это некое тайное "заболевание Фейгельсона – Якобсона".

Еще один видеоролик под названием "Все больше больных идут на органы" повествовал о том, что в нашей стране реализуется преступная схема – под видом борьбы с пандемией здоровых людей якобы разбирают на органы с целью их последующей продажи.

Оказалось, что эти бредни мужчина публиковал для того, чтобы нарастить количество просмотров и расширить свою аудиторию, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Во время следственных мероприятий были опрошены участники видео. В итоге стражам порядка удалось выйти и на организатора противоправных действий.  

Суд признал москвича виновным в распространении заведомо лживых сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Пустит на дно: в Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

В мире приветствуют решимость Москвы осадить Вашингтон

На Украине признали вину в крушении MH17

О крушении "Боинга" под Донецком высказался бывший глава Офиса президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей