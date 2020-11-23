Бредни в интернете обошлись россиянину в кругленькую сумму

Сегодня стало известно о решении судей по громкому делу о распространении лживой информации о COVID-19. 54-летнего жителя Москвы осудили за публикацию фейков. Теперь фантазер должен государству 400 тысяч рублей.



В соцсетях и на популярном видеохостинге предприимчивый россиянин подогревал интерес к своим каналам за счет видеороликов странного содержания. Так, он разместил материал "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". Там автор заявлял, что располагает секретными данными, согласно которым COVID-19 – это некое тайное "заболевание Фейгельсона – Якобсона".

Еще один видеоролик под названием "Все больше больных идут на органы" повествовал о том, что в нашей стране реализуется преступная схема – под видом борьбы с пандемией здоровых людей якобы разбирают на органы с целью их последующей продажи.

Оказалось, что эти бредни мужчина публиковал для того, чтобы нарастить количество просмотров и расширить свою аудиторию, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Во время следственных мероприятий были опрошены участники видео. В итоге стражам порядка удалось выйти и на организатора противоправных действий.

Суд признал москвича виновным в распространении заведомо лживых сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.