Если возник такой признак, нужно сразу обращаться к врачам

Наиболее опасным симптомом коронавируса является одышка, появившаяся вместе с простудой. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Это " самый грозный симптом", уточнила она. И посоветовала при его возникновении немедленно обращаться к врачам.

На развитие COVID-19 может указывать также исчезновение обоняния. Однако этот признак характерен и для других недугов, отметила представитель санитарного ведомства, пишет RT.

Одышка и отсутствие способности различать запахи, проявившиеся вместе с симптомами простуды не всегда означают, что человек заразился COVID-19. Они, как передает слова медика "МИР24", могут быть у еще нескольких заболеваний.

Ранее сообщалось о признаках бессимптомного течения коронавируса. Такими назвали потерю обоняния, измениение вкусовых ощущений и повышенную температуру.