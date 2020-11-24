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Наиболее опасным симптомом коронавируса является одышка, появившаяся вместе с простудой. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Это " самый грозный симптом", уточнила она. И посоветовала при его возникновении немедленно обращаться к врачам.
На развитие COVID-19 может указывать также исчезновение обоняния. Однако этот признак характерен и для других недугов, отметила представитель санитарного ведомства, пишет RT.
Одышка и отсутствие способности различать запахи, проявившиеся вместе с симптомами простуды не всегда означают, что человек заразился COVID-19. Они, как передает слова медика "МИР24", могут быть у еще нескольких заболеваний.
Ранее сообщалось о признаках бессимптомного течения коронавируса. Такими назвали потерю обоняния, измениение вкусовых ощущений и повышенную температуру.
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