Максимум смертей с начала пандемии: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 ноября

Максимум смертей с начала пандемии: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Инфекция унесла жизни 491 россиянина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние сутки количество случаев заражения выросло на 24 326. С момента начала пандемии COVID-19 обнаружили у 2 138 828 человек.

Коронавирус унес жизни 491 россиянина. Это является максимумом с начала эпидемии, передает оперштаб. Общее количество умерших составило 37 031 человек.

Есть и хорошие новости. За последние сутки от инфекции излечились еще 23 226 жителей нашей страны. За весь период буйства эпидемии полностью выздоровел 1 634 671 россиянин.

Лидером по количеству зараженных по-прежнему остается Москва. Там положительный тест на COVID-19 сдали 5838 человек. На втором месте – Санкт-Петербург с 3179 зараженными. Замыкает тройку лидеров Московская область с970 заболевшими.

Накануне сообщалось, что с 2021 года в нашей стране в список жизненно важных лекарств попадут еще 25 препаратов. В их число войдут все вакцины от COVID-19.

Стало известно, что в России задумались об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Но вводить пропускной режим в Москве пока не планируют. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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