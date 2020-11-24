В России заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

продолжениеМаксимум смертей с начала пандемии: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 ноября
За полтора месяца прирост новых пациентов вырос в 2,8 раза

Эпидемиологическая обстановка в нашей стране продолжает ухудшаться. Ситуация с распространением коронавируса осложняется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

С начала ноября суточный показатель прироста COVID-19 увеличился в 2,8 раза – с 6,1 до 17,1 на 100 тыс населения, передает РИА "Новости".

ВОЗ рассказала, что пандемия могла начаться вовсе не по тому сценарию, который принято считать основным. Кроме того, миру грозит новый смертельный вирус, заявил доктор Мясников.

При этом из-за распространения COVID-19 в России могут ужесточить уже действующие ограничения.

Карина СИРАЗОВА

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