Ситуация в регионе ухудшается

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Московской области. Так, за минувшие сутки инфекцию подхватили еще 970 человек.

Общее число заразившихся по региону составляет 104 743 человека. На данный момент с коронавирусом борются 26 696 жителей Подмосковья, передает портал "стопкоронавирус.рф".

Всего выздоровело 76 105 человек. За последние сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 558 пациентов.

Имеется и печальная статистика. За сутки болезнь унесла жизни 21 человека. Общее число погибших составляет 1943, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".