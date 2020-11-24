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Оперативный штаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Московской области. Так, за минувшие сутки инфекцию подхватили еще 970 человек.
Общее число заразившихся по региону составляет 104 743 человека. На данный момент с коронавирусом борются 26 696 жителей Подмосковья, передает портал "стопкоронавирус.рф".
Всего выздоровело 76 105 человек. За последние сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 558 пациентов.
Имеется и печальная статистика. За сутки болезнь унесла жизни 21 человека. Общее число погибших составляет 1943, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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