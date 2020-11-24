Попова: COVID-19 будет возвращаться каждый год

Распространение вируса будет усиливаться в холодное время года

Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфекция обретает сезонный характер и пополняет ряды других сезонных заболеваний.

По словам Поповой, обострение ситуации с COVID-19 скорее всего будет происходить каждый год. Особенно опасным вирус будет в холодное время года, передает РИА "Новости". 

Также глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирус вряд ли уйдет до весны. Однако есть вероятность того, что пандемия пойдет на спад, пишет тот же источник. 

Более подробно о ситуации с коронавирусом в России – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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