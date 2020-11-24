Вакцинация для президента пока невозможна

Несмотря на появление препарата в России, Владимир Путин от COVID-19 пока не привился. Почему президент до сих пор не обезопасил себя от смертельной инфекции, объяснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что в нашей стране массовая вакцинация еще не началась. На данный момент прививку сделали только добровольцы, в качестве которого российский лидер не может выступить, передает РИА "Новости".

Власти рассчитывают, что привиться от коронавируса россияне смогут уже в конце ноября. До этого вакцина была доступна тем, кто входит в группу риска. Кроме того, этот день предложили сделать выходным, хотя окончательное решение пока не принято.

Препарат "Спутник V" также опробовали добровольцы, которые выделили пять основных побочных эффектов. Несмотря на это, все сообщили о том, что вакцина помогла выработать необходимые для борьбы с болезнью антитела.

Тем временем, эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. Сегодня зафиксировали максимальное число жертв с начала пандемии – 491. В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус никуда не исчезнет и будет возвращаться каждый год.