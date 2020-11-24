В ведомстве отметили, что количество обращений к медикам по хроническим заболеваниям снизилось

Уровень летальных исходов в России составляет 1,7%. Такое заявление сделал заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По словам госслужащего, причинами избыточной смертности могут быть факторы, не имеющие отношения к коронавирусу. Гриднев добавил, что во время коронавирусной пандемии статистика обращений за оказанием экстренной медицинской помощи пациентов, страдающих серьезными заболеваниями, в том числе хроническими, снизилась.

Так, с марта текущего года наблюдается снижение уровня посещаемости отделений "неотложки". Он сократился на 50%. А число посещений медиков россиянами, страдающими хроническими заболеваниями, стало ниже на 30-50%, передает РИА "Новости".

На заседании координационного совета выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Госслужащая отметила, что с 2021 года власти планируют приступить к массовой вакцинации населения РФ. В настоящее время в стране проводится вакцинация групп риска, в том числе медиков и педработников.

Также вице-премьер заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в России.

Ранее заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической деятельности Наталья Пшеничная назвала одышку одним из самых опасных симптомов при заражении коронавирусной инфекцией.