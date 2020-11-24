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Ситуация с коронавирусом хоть и продолжает оставаться нестабильной, с каждым днем число выздоровевших также увеличивается. Доктор Елена Малышева рассказала, как быть тем, кто успешно переболел и избавился от инфекции.
Первым делом, по словам телеведущей, необходимо сделать три вещи: проверить гемостаз (свертываемость крови), ферменты печени и начать заниматься дыхательной гимнастикой, а особенно тем, кто переболел в тяжелой форме.
Так, свертываемость крови нужно проверить обязательно, поскольку из-за отказа от приема препаратов, которые разжижают кровь, ее свертываемость может резко повыситься и привести к тромбозам.
Также после приема лекарств могут повыситься ферменты печени, поэтому следует сдать общий анализ крови.
При дыхательной гимнастике врач порекомендовала больше дышать животом и надувать воздушные шарики.
Не стоит забывать и о приеме витаминов. По словам Елены Малышевой, в качестве профилактики необходимо пить витамин D.
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