После выздоровления необходимо сделать ряд анализов

Ситуация с коронавирусом хоть и продолжает оставаться нестабильной, с каждым днем число выздоровевших также увеличивается. Доктор Елена Малышева рассказала, как быть тем, кто успешно переболел и избавился от инфекции.

Первым делом, по словам телеведущей, необходимо сделать три вещи: проверить гемостаз (свертываемость крови), ферменты печени и начать заниматься дыхательной гимнастикой, а особенно тем, кто переболел в тяжелой форме.

Так, свертываемость крови нужно проверить обязательно, поскольку из-за отказа от приема препаратов, которые разжижают кровь, ее свертываемость может резко повыситься и привести к тромбозам.

Также после приема лекарств могут повыситься ферменты печени, поэтому следует сдать общий анализ крови.

При дыхательной гимнастике врач порекомендовала больше дышать животом и надувать воздушные шарики.

Не стоит забывать и о приеме витаминов. По словам Елены Малышевой, в качестве профилактики необходимо пить витамин D.

Ранее Малышева рассказала о пользе аспирина в борьбе с коронавирусом.