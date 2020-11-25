Всемирно известный ученый назвал единственный способ победить коронавирус

Всемирно известный ученый назвал единственный способ победить коронавирус
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На выработку коллективного иммунитета рассчитывать не стоит

Коронавирус теперь распространяется быстрее, но при этом болезнь не стала более опасной. А вот на выработку коллективного иммунитета, как полагали некоторые специалисты, рассчитывать не стоит. Ученый Евгений Кункин, которого называют звездой мировой вирусологии, озвучил единственный способ победить пандемию.

Специалист проанализировал 200 тыс. геномов SARS-CoV-2 и сделал вывод: вирус стал адаптироваться лучше. Кроме того, со временем COVID-19 вряд ли станет менее заразным.

"Чтобы покончить с пандемией, реальной альтернативы вакцинам просто нет",

– заявил ученый. По его словам, карантинные меры работают, но справиться с коронавирусом, вероятно, удастся только к концу следующего лета, если с препаратом не произойдет неприятностей.

При этом в разговоре с "Известиями" Евгений Кункин сообщил, что впервые в истории вакцина от COVID-19 может вызывать иммунитет лучше, чем сама болезнь. Но этот факт ученые еще уточняют.

Напомним, что в России препарат от коронавируса уже появился – вскоре начнется массовая вакцинация. Ранее в Кремле объяснили, почему Владимир Путин прививку пока не сделал.

Карина СИРАЗОВА

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