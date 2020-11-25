Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 25 ноября

Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 25 ноября
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Пандемия набирает обороты - число ее жертв в нашей стране достигло 37 538

За последние сутки еще 23 675 россиян оказались заражены COVID-19. В целом, согласно информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 2 162 503 человека.

В лидере антирейтинга – Москве – инфекцию обнаружили еще у 4685 горожан. На 3421 жителя стало больше зараженных в Петербурге. А в Подмосковье дополнительно 1005 тестов на COVID-19 дали положительный результат.

Только за сутки в России, подхватив коронавирус, умерли 507 жителей. Всего за время пандемии скончались 37 538 человек.

Избавились от COVID-19 за сутки 25 748 инфицированных в нашей стране. В общей сложности, вылечились 1 660 419 россиян, сообщает Оперштаб.

Вчера стало известно о желании подмосковных властей отменить некоторые коронавирусные ограничения в канун Нового года. И вводить новые карантинные меры в регионе не собираются.

Ранее был назван процент смертности от COVID-19 в России. По данным Минздрава, уровень летальных исходов в нашей стране составляет 1,7%. При этом во время пандемии обращений за экстренной медицинской помощью тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями, в том числе хроническими, стало меньше. 

Полина ДОРОЖКИНА

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