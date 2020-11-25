Миллионы россиян столкнулись с дефицитом противовирусных лекарств

Миллионы россиян столкнулись с дефицитом противовирусных лекарств
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
О сложившейся ситуации доложили президенту

Общероссийский народны фронт заявил о дефиците противовирусных лекарств в аптеках РФ после проведенной проверки. Самая худшая ситуация с препаратами выявлена на Камчатке и Мурманской области, о чем заявил глава исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов во время совещания главы РФ Владимира Путина с правительством.

По словам главы исполкома, в Мурманской области выявлена нехватка противовирусных лекарств в 66% аптек, на Камчатке – в 63%. Третье место занимает Карачаево-Черкессия – 58%.

Проблемы выявлены и с антибиотиками – указанных лекарств нет в 65% аптек Пензенской области. Дефицит обнаружили в 35% аптек Чечни и Алтайского края, а также Ингушетии (26%).

Также наблюдается нехватка гормональных противовоспалительных лекарств – их отсутствие зафиксировано более чем в 70 % аптек страны. Чаще всего граждане РФ вынуждены сталкиваться с дефицитом фавилпиравира, которого нет в 80% аптечных заведений, отмечается на официальном портале ОНФ.

После доклада о проведенном исследовании главе РФ ряд регионов принялись за активную работу по решению дефицитной проблемы. Так, правительство Вологодской области смогло наладить поставки в аптечные сети недостающих лекарств и обеспечить доставку препаратов больным, находящимся на амбулаторном лечении. В Курской области решили задействовать волонтеров для обеспечения лекарствами больных на дому.

Ранее в Альянсе фармассоциаций заявили, что дефицит лекарств связан с повышенным спросом на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

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