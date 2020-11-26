Опасная инфекция за один день унесла жизни 524 заболевших

Еще 25 487 граждан нашей страны подхватили COVID-19 за последние сутки. Всего, как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заразились 2 187 990 россиян.

В Москве по-прежнему самое высокое число заболевших – 6075 человек за сутки. Еще у 3669 горожан в Петербурге тесты на COVID-19 дали положительный результат. В Московской области прирост инфицированных составил 1022 жителя.

Умерли за сутки в России 524 зараженных. За все время распространения коронавируса не стало 38 062 человек, утверждает Оперштаб.

Выздоровели 25 073 россиянина за сутки. А в течение пандемии вылечились 1 685 492 человека.

С инфекцией из Китая начинает сражаться армия. Российские военные закупают новейшие машины для борьбы с заражением COVID-19.

Теперь коронавирус распространяется быстрее, хотя и не стал опаснее. Однако на выработку коллективного иммунитета рассчитывать не стоит, заявил известный ученый, которого называют звездой мировой вирусологии. По его мнению, единственный способ победить пандемию – вакцинация. Если с препаратом не произойдет неприятностей, справиться с инфекцией, вероятно, удастся только к концу лета 2021 года.

