Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 ноября
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
продолжениеОбнищавшие из-за пандемии россияне перешли на хлеб
Опасная инфекция за один день унесла жизни 524 заболевших

Еще 25 487 граждан нашей страны подхватили COVID-19 за последние сутки. Всего, как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заразились 2 187 990 россиян.

В Москве по-прежнему самое высокое число заболевших – 6075 человек за сутки. Еще у 3669 горожан в Петербурге тесты на COVID-19 дали положительный результат. В Московской области прирост инфицированных составил 1022 жителя.

Умерли за сутки в России 524 зараженных. За все время распространения коронавируса не стало 38 062 человек, утверждает Оперштаб.

Выздоровели 25 073 россиянина за сутки. А в течение пандемии вылечились 1 685 492 человека.

С инфекцией из Китая начинает сражаться армия. Российские военные закупают новейшие машины для борьбы с заражением COVID-19.

Теперь коронавирус распространяется быстрее, хотя и не стал опаснее. Однако на выработку коллективного иммунитета рассчитывать не стоит, заявил известный ученый, которого называют звездой мировой вирусологии. По его мнению, единственный способ победить пандемию – вакцинация. Если с препаратом не произойдет неприятностей, справиться с инфекцией, вероятно, удастся только к концу лета 2021 года.   

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Германии на слова о российской угрозе

Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют

Власти готовят индексацию: цены на авто вырастут

Изменения коснутся дорогого сегмента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей