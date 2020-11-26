Затронет новогодние каникулы: в Москве продлили ограничения по коронавирусу

Затронет новогодние каникулы: в Москве продлили ограничения по коронавирусу
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запреты для жителей столицы будут действовать еще полтора месяца

За последнюю неделю число госпитализаций с коронавирусом увеличилось на 3%. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Сергей Собянин заявил о продлении карантинных мер в Москве.

Сегодня мэр города подписал указ, согласно которому ограничения, введенные до 29 ноября, будут действовать по меньшей мере до 15 января. Так, режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и дистанционный режим работы в организациях будет продлен. Также закрытыми останутся развлекательные учреждения для детей.

Собянин подчеркнул, что все эти ограничения позволяют избежать полного закрытия города на карантин и призвал москвичей соблюдать правила безопасности. Сообщение мэр разместил на своем сайте.

Вчера в России зарегистрировали новый рекорд по количеству смертей. Также всемирно известный ученый признал эффективность карантина и назвал способ, который поможет победить коронавирус.

Карина СИРАЗОВА

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