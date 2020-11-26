Применение этих средств грозят россиянам серьезными болезнями

Есть над чем призадуматься тем, кто носит цветные защитные маски. Они подвергают себя серьезной опасности, заявила врач-косметолог, ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Морозова.

По ее словам, в составе таких тканей есть очень аллергенный краситель. И тем, кто носит такие средства защиты, грозят различные заболевания кожи, волос, ногтей, желез.

Эти маски неприятно пахнут, о чем говорят некоторые из пользующихся ими. Особо опасны средства защиты из синтетики, не известно где и как покрашенной, с рисунком, рассказала медик АГН "Москва".

Чтобы избежать проблем со здоровьем. цветные тканевые маски нужно постоянно менять или тщательно стирать, отметила Морозова И настойчиво порекомендовала использовать только одноразовые защитные средства, передает "Общественная служба новостей".

Ранее по Московской области расползлись слухи о том, что злоумышленники под видом волонтеров раздают отравленные медицинские маски. Однако их развеяли в МВД.

