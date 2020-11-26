Процедура будет добровольной

Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента, прививочная кампания стартует до Нового года.

Песков отметил, что вакцинация будет проходить поэтапно. Учитываться будут как география того или иного региона, так и особенности хранения препарата.

Государственный деятель подчеркнул, что прививку будут делать только по желанию россиян. На данный момент ведется активная работа, направленная на то, чтобы обеспечить вакциной всех нуждающихся, передает URA.RU.

Ранее стало известно о том, что в Москве продлили карантинные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки. Все ограничения будут действовать примерно до середины января.