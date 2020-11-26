По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

Сегодня Сергей Собянин в прямом эфире отвечал на волнующие вопросы москвичей, касающиеся коронавируса.

Так, комментируя слухи о закрытии Москвы на карантин, мэр столицы отметил, что "слухи ходят словно мухи". По словам Сергея Семеновича, сообщения о закрытии Москвы были и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, однако этого не произошло.

"Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности", – заявил градоначальник в эфире "Россия 24".



Собянин также добавил, что в ближайшее время не планируется закрытие секторов экономики.

Система здравоохранения также успешно справляется с борьбой с коронавирусом, однако ежедневно сражаться с инфекцией становится все сложнее, подчеркнул мэр Москвы. Собянин также призвал москвичей не запасаться лекарствами без назначения врача, пообещав, что в течение нескольких недель дефицит лекарств от коронавируса в стране будет ликвидирован

Оценивая ситуацию с коронавирусом в Москве на прошедшей неделе, Сергей Семенович заявил, что, по его мнению, прошедшая неделя не была "драматичной".

Что же касается новогодних праздников, глава Москвы пообещал жителям и гостям столицы, что в новогоднюю ночь метро будет работать.

Переходя к вопросам вакцинации, в Москве готовы к работе уже около 300 пунктов.

"Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом", – сообщил Собянин.

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