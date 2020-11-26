В Подмосковье родители не смогут попасть на новогодние елки в школах и детсадах

Праздничные мероприятия пройдут в соответствии с соблюдением санитарных правил

Празднование Нового года в детских садах и школах пройдет без участия родителей.

Причиной этому стал коронавирус. Образовательным учреждениям разрешили провести мероприятия только в том случае, если все необходимые санитарные правила будут соблюдаться, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

"Елки пройдут по группам в детском садике, по классам – в школе, без общего сбора классов в актовом зале, без общего сбора всех групп детского сада", – объяснил замминистра образования региона Илья Бронштейн.

Он также попросил родителей не приходить новогодние мероприятия, добавив, что выступления детей смогут записать на видео из педагоги, уточняет "РИАМО".

Также праздники пройдут без участия приглашенного Деда Мороза, даже в том случае, если он предъявит справку, что не заражен коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Москве продлили ограничения по коронавирусу до 15 января.