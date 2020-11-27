В российских школах собираются продлить ограничения из-за пандемии до 2022 года

Нынешние карантинные меры действуют до 1 января

Целый следующий год из-за пандемии российские школьники, похоже, будут учиться с ограничениями. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор.

Постановление санитарного ведомства об этом размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 30 июня 2020-го на входе в школы всем измеряют температуру, после чего учеников каждого класса ведут в закрепленный за ними кабинет, там у них проходят пости все уроки. Запрещено проводить массовые мероприятия.

Эти карантинные меры будут действовать до 1 января 2021 года, отмечает телеканал "360". 

Ранее президент России Владимир Путин высказался о полном переходе школ в России на удаленную систему обучения. Он назвал такие разговоры несерьезными.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

Лукашенко видит свое спасение в передаче Белоруссии России - Шушкевич

Один из разрушителей СССР посоветовал Москве не верить бацьке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей