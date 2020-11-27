Нынешние карантинные меры действуют до 1 января

Целый следующий год из-за пандемии российские школьники, похоже, будут учиться с ограничениями. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор.

Постановление санитарного ведомства об этом размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 30 июня 2020-го на входе в школы всем измеряют температуру, после чего учеников каждого класса ведут в закрепленный за ними кабинет, там у них проходят пости все уроки. Запрещено проводить массовые мероприятия.

Эти карантинные меры будут действовать до 1 января 2021 года, отмечает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин высказался о полном переходе школ в России на удаленную систему обучения. Он назвал такие разговоры несерьезными.