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Целый следующий год из-за пандемии российские школьники, похоже, будут учиться с ограничениями. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор.
Постановление санитарного ведомства об этом размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С 30 июня 2020-го на входе в школы всем измеряют температуру, после чего учеников каждого класса ведут в закрепленный за ними кабинет, там у них проходят пости все уроки. Запрещено проводить массовые мероприятия.
Эти карантинные меры будут действовать до 1 января 2021 года, отмечает телеканал "360".
Ранее президент России Владимир Путин высказался о полном переходе школ в России на удаленную систему обучения. Он назвал такие разговоры несерьезными.
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