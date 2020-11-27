Cвежая статистика по коронавирусу в России на 27 ноября

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 27 ноября
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
В нашей стране за время пандемии умерли 38 558 человек

За сутки COVID-19 обнаружили у 27 543 россиян. В целом выявлено 2 215 533 зараженных, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первое место по числу инфицированных все так же занимает Москва, где за сутки таких 7918 жителей. В Петербурге заболевших стало больше на 687 горожан. В Московской области тесты 1058 человек на COVID-19 дали положительный результат.

Скончались за сутки 496 россиян. В течение пандемии ушли из жизни 38 558 зараженных.

Благодаря усилиям врачей излечиться за сутки удалось 26 682 жителям нашей страны. За время распространения коронавируса выздоровели 1 712 174 человека, констатирует Оперштаб. 

Накануне в Кремле указали время начала массовой вакцинации в России. Прививки от COVID-19 начнут делать всем желающим до Нового года.

Также стало известно, что в последнее время россияне стали покупать больше хлеба. Из-за пандемии доходы многих жителей нашей страны упали, поэтому они предпочитают дешевые, но сытные продукты.

Полина ДОРОЖКИНА

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