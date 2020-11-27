Почему Путин был в Сарове без маски и перчаток - в Кремле объяснили

Почему Путин был в Сарове без маски и перчаток - в Кремле объяснили
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Встречавшие президента чиновники также не надели средства защиты

Владимир Путин не надел маску и перчатки, когда прибыл в город Саров Нижегородской области. В Кремле объяснили, почему, появившись на публике  впервые за долгое время, глава государства не последовал принятым в стране карантинным правилам.

Для обеспечения безопасности президента были приняты все необходимые меры. Поэтому в средствах защиты нужды не было, заявил пресс-секретарь главы государства.

Какие меры Дмитрий Песков он имел в виду, не известно – он не назвал их. При этом официальный представитель Кремля подтвердил, что личный пример Владимира Путина очень важен для россиян.

Однако  эпидемиологическая безопасность всех, с кем встречался президент, тоже была обеспечена. Это было, по словам пресс-секретаря, "не просто такое массовое бесконтрольное общение". цитирует РЕН ТВ.

Владимир Путин прилетел в закрытый город Саров не в среду,  25 ноября. как планировалось, а в четверг, 26 ноября. Сойдя с трапа без маски и перчаток, он поздоровался за руку со всеми, кто встречал его. Чиновники также были без средств защиты.

Возложив цветы к памятнику академику Юлию Харитону, президент осмотрел одно из основных предприятий оружейного комплекса, отвечающего за разработки ядерного щита России, и выставку проектов Росатома. Затем он провел онлайн-совещание.

Полина ДОРОЖКИНА

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