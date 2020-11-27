Лечебное питание оказывает положительное влияние на иммунитет человека

При борьбе с любыми заболеваниями важно укрепить защитную систему организма. С возрастом она ослабевает, и одна из причин этого – нехватка полезных веществ. Поэтому во время болезни. в том числе после заражения COVID-19, нужно употреблять продукты, которые восполняют этот дефицит.

Список таких составили британские ученые. В него вошли обогащенные хлопья для завтрака, апельсины, брокколи и черная смородина, насыщенные витамином С, а также крабовые консервы, консервированные бобы, креветки и вареные яйца, богатые цинком, и пищевые добавки, содержащие витамин D, которые нужно употреблять не больше 50 микрограммов в день.

Укрепляющий барьерную функцию эпителия дыхательной системы витамин С создает преграды на пути вирусов и делает невозможным их попадание в нижние дыхательные пути. Витамин D является мощным иммуномодулятором. А цинк подает сигналы иммунитету, чтобы он активизировал свои защитные функции.

Это установлено после проведения соответствующего исследования. Результаты эксперимента показали, что употребление вышеназванных продуктов ускоряет выздоровление зараженных коронавирусом и уменьшает срок их реабилитации после болезни, сказано в статье, опубликованной в BMJ Nutrition, Prevention and Health.