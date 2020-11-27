В России ввели единый номер для справок по коронавирусу

Это необходимо для того, чтобы россияне могли дозвониться для медиков

Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. Для того, чтобы минимизировать потери, в России ввели единый телефонный номер, по которому жители регионов смогут обращаться за медицинской помощью в случае заражения коронавирусом.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Так, если вы обнаружили у себя симптомы COVID-19, необходимо позвонить по номеру 122.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – рассказал Чернышенко.

Вице-премьер выразил готовность оказать техническую и финансовую поддержку губернаторам, чтобы колл-центры заработали как можно скорее, передает РИА "Новости".

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