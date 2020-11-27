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Москва давно и прочно лидирует в списке городов, где больше всего инфицированных жителей. Причины этого объяснил врач-инфекционист Николай Малышев.
По его словам, число зараженных коронавирусом в столице растет быстрее. чем где бы то ни было по двум причинам. Этому способствует плохая погода и увеличение числа приезжих.
Чтобы избежать заражения, следует держаться на расстоянии, носить маскии перчатки, ведь в Москву могут приехать и больные люди, поэтому надо обезопасить себя. К тому же перепады температуры воздуха и другие климатические условия способствуют распространению вирусов, отметил врач, передает РИА "Новости".
Ситуация с коронавирусом в Москве по-прежнему очень напряженная, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, назвав количество новых случаев заражения инфекцией в городе антирекордом. Однако, добавила она, из-за роста количества больных не стоит беспокоиться, так как сейчас в столице достаточно мест для приема зараженных и необходимого оборудования.
За последние сутки в Москве COVID-19 выявили у 7918 человек, умерли 77 жителей, а выздоровели 6484. За весь период пандемии инфекцию подхватили 585095 жителей, скончались 8 680 жителей столицы с диагностированным коронавирусом, излечились 443 902 зараженных.
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