В столице за последние сутки поставлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

Москва давно и прочно лидирует в списке городов, где больше всего инфицированных жителей. Причины этого объяснил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, число зараженных коронавирусом в столице растет быстрее. чем где бы то ни было по двум причинам. Этому способствует плохая погода и увеличение числа приезжих.

Чтобы избежать заражения, следует держаться на расстоянии, носить маскии перчатки, ведь в Москву могут приехать и больные люди, поэтому надо обезопасить себя. К тому же перепады температуры воздуха и другие климатические условия способствуют распространению вирусов, отметил врач, передает РИА "Новости".

Ситуация с коронавирусом в Москве по-прежнему очень напряженная, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, назвав количество новых случаев заражения инфекцией в городе антирекордом. Однако, добавила она, из-за роста количества больных не стоит беспокоиться, так как сейчас в столице достаточно мест для приема зараженных и необходимого оборудования.



За последние сутки в Москве COVID-19 выявили у 7918 человек, умерли 77 жителей, а выздоровели 6484. За весь период пандемии инфекцию подхватили 585095 жителей, скончались 8 680 жителей столицы с диагностированным коронавирусом, излечились 443 902 зараженных.