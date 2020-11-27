Власти продолжают борьбу с эпидемией

Сегодня стало известно об официально зарегистрированных случаях повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей России.



Такой информацией поделился глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что что российские власти делают все необходимое для того, чтобы остановить распространение инфекции.

При благоприятном развитии событий, эпидемия на территории нашей страны прекратится уже в будущем году.

Ранее врач указал на причины увеличения числа зараженных коронавирусом в Москве.