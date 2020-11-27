Курс рубля
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Сегодня стало известно об официально зарегистрированных случаях повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей России.
Такой информацией поделился глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".
При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что что российские власти делают все необходимое для того, чтобы остановить распространение инфекции.
При благоприятном развитии событий, эпидемия на территории нашей страны прекратится уже в будущем году.
Ранее врач указал на причины увеличения числа зараженных коронавирусом в Москве.
По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией
Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском