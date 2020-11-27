Минздрав признал повторные случаи заражения в России

Власти продолжают борьбу с эпидемией

Сегодня стало известно об официально зарегистрированных случаях повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей России.

Такой информацией поделился глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что что российские власти делают все необходимое для того, чтобы остановить распространение инфекции.

При благоприятном развитии событий, эпидемия на территории нашей страны прекратится уже в будущем году. 

Ранее врач указал на причины увеличения числа зараженных коронавирусом в Москве.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

Отказ Варшавы обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских объяснили в Москве

Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей