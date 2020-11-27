На финансовую поддержку могут рассчитывать и студенты, работающие в специальных госпиталях

Правительство РФ выделило более 26 миллиардов рублей на дополнительные выплаты врачам, которые работают в COVID-госпиталях.

Пока, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, средств, предусмотренных на выплаты медикам, хватает. Однако в том случае, если денег, которые были выделены, вдруг не хватит, Голикова призвала немедленно проинформировать об этом Министерство труда, пишет РИА "Новости".

Политик также добавила, что выплаты получат не только медицинские сотрудники, но и студенты, работающие в красной зоне, уточняет портал URA.RU. Каждому из учащихся заплатят по 10 тысяч рублей за ноябрь и декабрь.

Ранее в России ввели единый номер для справок по коронавирусу.