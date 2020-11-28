Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 ноября
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли 510 человек за сутки

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За последние сутки инфекцию из Китая выявили у 27 100 жителей страны. Таким образом, за все время с начала года COVID-19 переболели 2 242 633 человек.

В Москве, которая по-прежнему сохраняет лидерство в печальном рейтинге, за сутки заразились 7320 горожан. В Санкт-Петербурге ситуация получше, тем не менее и там высокое число заболевших – 3695 россиян. В Московской области диагноз подтвердили у 1065 человек.

Коронавирус за сутки унес жизни еще 510 жителей страны. За все время эпидемии с болезнью не смогли справиться 39 068 человек.

При этом растет и число тех, кто смог одолеть инфекцию. За сутки выздоровели 27 296 россиян. Всего излечились 1 739 470 человек. 

Рост числа зараженных в Москве эксперт объясняет тем, что в столице плохая погода и увеличивается количество приезжих. Тем временем, правительство выделило 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто борется с эпидемией. 

Полина ИВАНОВА

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