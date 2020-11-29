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Оперативный штаб предоставил актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России. Так, за последние сутки положительный тест на COVID-19 сдали 26 683 россиянина. За все время эпидемии инфекцию из Китая выявили у 2 269 316 жителей страны.
Лидером по числу заболевших по-прежнему является Москва: 6798 новых инфицированных. На втором месте печального рейтинга расположился Санкт-Петербург, где за прошедшие сутки был выявлен 3701 новый случай заражения. В Подмосковье за положительный тест на COVID-19 сдали 1069 человек.
За день коронавирус унес жизни 459 больных. За весь период пандемии жертвами вируса стали 39 527 россиян, сообщает Оперштаб.
Однако есть и хорошие новости. За минувшие сутки врачам удалось полностью вылечить еще 21 987 россиян. Общее число выздоровевших достигло 1 761 457 жителей России.
К слову, на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением по коронавирусу. Градоначальник ответил на волнующие москвичей вопросы.
Также правительство приняло решение выделить еще 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые борются с вирусом из Китая.
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