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Британские вирусологи заявили, что у них мало сомнений в эффективности российской вакцины от коронавируса. Хотя, отметили они, данные об этом и были выпущены слишком быстро.
Как рассказали ученые в интервью CBC, новость об эффективности российской вакцины была выпущена так быстро, что это спровоцировало у них довольно негативную реакцию.
"Я согласен с тем, что их первоначальные результаты вызвали ужас, но я не думаю, что это потому, что они были недействительными. Они были выпущены немного скоро", – рассказал профессор вирусологии Университета Рединга Ян Джонс.
Ученый Стивен Эванс заявил, что данные по российской вакцине согласуются с тем, что лекарство обладает высокой эффективностью. Вирусологи полагают, что теперь у мира появилась надежда на эффективную борьбу с коронавирусом с помощью вакцин.
Они объясняют, что их положительные оценки связаны с тем, что метод борьбы с вирусом, лежащий в основе созданной центром Гамалеи вакцины, все больше доказывает свою эффективность при исследованиях. Изначальное недоверие западного сообщества они объяснили тем, что процессы испытания медицинских средств в Европе прозрачней, чем в России.
Однако далеко не все разделяют мнение британских ученых. К примеру, итальянский биолог Энрико Буччи, который с первого дня выступал против российского лекарства против COVID-19, заявляет, что выборка в 18 тысяч человек слишком мала, чтобы говорить о достоверных данных эффективности вакцины.
Пока единственной страной в Европе, которая официально договорилась с Россией о покупке вакцины "Спутник V" стала Венгрия.
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