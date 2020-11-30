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За сутки в России выявлено 26 338 инфицированных. За все время пандемии, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнаружены 2 295 654 зараженных.
В Москве за сутки тесты 6 511 человек на COVID-19 дали положительный результат. В Петербурге число заболевших выросло на 3 691 горожанина. В Московской области заразились 1064 жителя.
За сутки умерли 368 россиян. За все время пандемии скончались 39 895 инфицированных.
Выздоровели за последний день 17 247 жителей нашей страны. В течение пандемии коронавируса, как информирует Оперштаб, излечились 1 778 704 человека.
Ранее вирусологи из Британии выразили мнение об эффективности российской вакцины от COVID-19. Они сказали, что не слишком сомневаются в действенности препарата, их смущает, что слишком быстро были выпущены данные о нем.
Однако у этого метода есть свои нюансы
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