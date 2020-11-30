Только за последний день в нашей стране скончались 368 жителей

За сутки в России выявлено 26 338 инфицированных. За все время пандемии, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнаружены 2 295 654 зараженных.

В Москве за сутки тесты 6 511 человек на COVID-19 дали положительный результат. В Петербурге число заболевших выросло на 3 691 горожанина. В Московской области заразились 1064 жителя.

За сутки умерли 368 россиян. За все время пандемии скончались 39 895 инфицированных.

Выздоровели за последний день 17 247 жителей нашей страны. В течение пандемии коронавируса, как информирует Оперштаб, излечились 1 778 704 человека.

Ранее вирусологи из Британии выразили мнение об эффективности российской вакцины от COVID-19. Они сказали, что не слишком сомневаются в действенности препарата, их смущает, что слишком быстро были выпущены данные о нем.