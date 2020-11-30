Последний раз такая ситуация была 2 ноября

В Чукотском автономном округе за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

За весь период пандемии на Чукотке инфекцию подцепили 389 человек, 3 из которых скончались, сообщает Оперативный штаб. Всего на территории автономному округа проживает 50 тысяч человек.

Также низкий показатель по новым случаям отмечен в Ненецком автономном округе – 5 новых заболевших.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 26 338 инфицированных.