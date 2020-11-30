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В Чукотском автономном округе за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
За весь период пандемии на Чукотке инфекцию подцепили 389 человек, 3 из которых скончались, сообщает Оперативный штаб. Всего на территории автономному округа проживает 50 тысяч человек.
Также низкий показатель по новым случаям отмечен в Ненецком автономном округе – 5 новых заболевших.
Всего за минувшие сутки в России выявлено 26 338 инфицированных.
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