В России выявили единственный регион без новых заболевших коронавирусом

продолжениеУмер заразившийся коронавирусом основатель бренда "Б.Ю. Александров"
Последний раз такая ситуация была 2 ноября

В Чукотском автономном округе за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. 

За весь период пандемии на Чукотке инфекцию подцепили 389 человек, 3 из которых скончались, сообщает Оперативный штаб. Всего на территории автономному округа проживает 50 тысяч человек. 

Также низкий показатель по новым случаям отмечен в Ненецком автономном округе – 5 новых заболевших. 

Всего за минувшие сутки в России выявлено 26 338 инфицированных. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

Байден выбрал пресс-секретаря: в Белый дом возвращается скандально известная Псаки

Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей