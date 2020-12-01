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За сутки в России заразились 26 402 человека. В целом за время эпидемии выявлены 2 322 056 инфицированных, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве за последний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 6 524 горожан. В Петербурге заразились 3 697 человек. В Московской области заболели 3 697 жителей.
За сутки ушли из жизни 569 россиян. Всего в течение пандемии не стало 40 464 инфицированных.
Вылечились за последний день 24 763 человека. За все время эпидемии коронавируса, по данным Оперштаба, поправились 1 803 467 жителей нашей страны.
Накануне стал известен главный враг COVID-19. Выяснилось, что имеющиеся в организме некоторых людей Т-клетки помогают организму выработать антитела и могут победить коронавирус.
Также
в России найден единственный регион, где за
последние сутки не появилось новых зараженных коронавирусом. В Чукотском
автономном округе такая ситуация была и 2 ноября.
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