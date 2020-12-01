В течение пандемии в нашей стране не стало 569 жителей

За сутки в России заразились 26 402 человека. В целом за время эпидемии выявлены 2 322 056 инфицированных, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Москве за последний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 6 524 горожан. В Петербурге заразились 3 697 человек. В Московской области заболели 3 697 жителей.

За сутки ушли из жизни 569 россиян. Всего в течение пандемии не стало 40 464 инфицированных.

Вылечились за последний день 24 763 человека. За все время эпидемии коронавируса, по данным Оперштаба, поправились 1 803 467 жителей нашей страны.

Накануне стал известен главный враг COVID-19. Выяснилось, что имеющиеся в организме некоторых людей Т-клетки помогают организму выработать антитела и могут победить коронавирус.

Также в России найден единственный регион, где за последние сутки не появилось новых зараженных коронавирусом. В Чукотском автономном округе такая ситуация была и 2 ноября.

